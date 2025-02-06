Boluspor - Galatasaray 1-4

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor ile karşılaştı. Boluspor 12.dakika 1-0 öne geçti. Galatasaray Morata ile beraberliği sağladı. 44.dakikada Eyüp Aydın durumu 2-1 yaptı. Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu skoru 4-1'e getirdi.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e yükseltti. Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12. dakikada Siraçhan Nas'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa vuran Vusal İskardarli, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazından topu alan Nico'nun yerden vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Demir'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyüp Aydın, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

67. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Demir'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada Alvaro Morata’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir, şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Yusuf Demir’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

74. dakikada Yusuf Demir’in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Ahmed Kutucu'nun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

İKİ TAKIMIN 11'İ

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe,Yusuf, Ahmed, Morata.