Boluspor galibiyeti son dakikalarda aldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.
11. dakikada ev sahibi ekipte soldan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf bekletmeden şutunu attı. Kaleci Hüseyin'in çeldiği topu önünde bulan Camara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
26. dakikada sağ kanatta topu alan Geraldo çalımlarla ilerledi ve pasını ceza sahası içine aktardı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Suat'ın yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
36. dakikada ceza sahası yayından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca'nın, barajın arasından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Ferhat'ın pasıyla topla buluşan Eren, kontrol ettikten uzak direk dibine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90+1. dakikada Toure'nin rakip ceza sahası yayına kadar çalımlarla ilerleyip uzak köşeye vuruşunu meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3