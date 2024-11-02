Boluspor galibiyeti son dakikalarda aldı

Kaynak: İHA
Boluspor galibiyeti son dakikalarda aldı

Trendyol 1. Lig’de Ankara Keçiörengücü sahasında Boluspor’u ağırladı. Konuk ekip, son dakikalarda bulduğu golle galibiyeti aldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.
11. dakikada ev sahibi ekipte soldan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf bekletmeden şutunu attı. Kaleci Hüseyin'in çeldiği topu önünde bulan Camara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada sağ kanatta topu alan Geraldo çalımlarla ilerledi ve pasını ceza sahası içine aktardı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Suat'ın yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada ceza sahası yayından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca'nın, barajın arasından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Ferhat'ın pasıyla topla buluşan Eren, kontrol ettikten uzak direk dibine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+1. dakikada Toure'nin rakip ceza sahası yayına kadar çalımlarla ilerleyip uzak köşeye vuruşunu meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

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