Boluspor geriden gelip Kocaelispor'u devirdi

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6. dakikada Boluspor’un soldan geliştirdiği hızlı atakta Mukairi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasani topu kaleci Batuhan’ın sağından ağlara gönderdi, 0-1
19. dakikada İshak’ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lico, topu sağında boşta kalan Aleksic’e gönderdi. Aleksic topu boş kaleye gönderdi, 0-2.
38. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor’da Mendes’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Samet topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-2
44. dakikada Kocaelispor defansının hatasını değerlendiren Hasani topu ağlara gönderdi 1-3
54. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor’da Mendes’in ortasında topla buluşan Oğulcan topu filelere gönderdi. 2-3
60. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Vukovic topu boşta kalan Sağat’a gönderdi. Sağat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü kaydetti. 3-3
67. dakikada Boluspor atağında savunmada Appindangoye’nin Lico’yu çekmesi nedeniyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jefferson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4