﻿Boluspor bitti demeden bitmedi: Malatya direnemedi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Dyorex Boluspor, ile Yeni Malatyaspor Bolu Atatürk stadında karşılaştı.

Zirve mücadelesi yapan Boluspor, son sıralardan kurtulmak isteyen rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu.

Malatyaspor ise 84. dakikada kadar direndi. Bu dakikada sahneye çıkan Oulare topu filelere gönderdi ve maçın skorunu ilan etti. Boluspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.