Boluspor Manisa'dan galibiyetle dönüyor

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, kendi evinde Geosis Boluspor’u ağırladı. Boluspor Enes ve Hasani'nin golleriyle deplasmanda 2-0 kazandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Jefferson'un ceza sahası içindeki ara pasında Paul'un sol çaprazdan vuruşunda top auta çıktı.
37. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Paul Makairu'nun verdiği pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Enes Alıç şutunda meşin yuvarlak kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada uzun pasa hareketlenen Makairu'nun kaleci Alperen'le karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kale direğinin sağından auta çıktı.
54. dakikada Oğuz Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fethi'nin çevirdiği topa Jefferson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada Aleksic'in pasına hareketlenen Hasani ceza sahasına girerek, kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlara yolladı. 0-2
78. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Muhammet Kiprit'in şutunda top savunmadan döndü.