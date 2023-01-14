Boluspor 3 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 20, haftasında Dyorex Boluspor, evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı. Bolu ekibi 1-0 yenil düştüğü mücadeleden 3-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Boluspor'un gollerini 45+7'de V. Posmac, 51'de D. Bregu ve 54'de D. Ndlovu kaydetti.
Mücadelede 1-0'lık skoru yakalayan Manisa FK adına tek golü ise M. Gakpa penaltıdan attı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Emre Kargın'ın yönetti.
Dyorex Boluspor, puanını 33'e çıkarırken Manisa Futbol Kulübü 28 puanda kaldı.
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