Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

Kaynak: İHA
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Hasani, Babacar ve Yener'in golleriyle kazanılan maçta Sakaryaspor'un tek golünü Emre Demir attı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇIN KRİTİK ANLARI

12. dakikada Florent Hasani'nin golüyle Boluspor öne geçti

23. dakikada Babacar'ın vuruşu skoru 2-0 yaptı

53. dakikada Emre Demir Sakaryaspor'un tek golünü attı

90+1. dakikada Hüsamettin Yener maçın final skorunu belirledi

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Boluspor'da:

İkinci yarıda Hüsamettin Yener (70'), Dean Lico (80'), Anıl Koç (80'), Eren Erdoğan (87') ve İshak Karaoğul (86') oyuna girdi

Sakaryaspor'da:

Emircan Altıntaş (14'), Serkan Yavuz (46') ve Emre Demir (46') oyuna dahil oldu

İSTATİSTİKLER
Sarı kartlar:

Sakaryaspor: Nsana Simon, Bülent Uzun

Boluspor: Enes Alıç

Hakemler: Yunus Dursun (Orta), Azad İlhan ve Oğuzhan Kocaçoban (Yan hakemler)

Son Haberler
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti