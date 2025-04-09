Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇIN KRİTİK ANLARI
12. dakikada Florent Hasani'nin golüyle Boluspor öne geçti
23. dakikada Babacar'ın vuruşu skoru 2-0 yaptı
53. dakikada Emre Demir Sakaryaspor'un tek golünü attı
90+1. dakikada Hüsamettin Yener maçın final skorunu belirledi
KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER
Boluspor'da:
İkinci yarıda Hüsamettin Yener (70'), Dean Lico (80'), Anıl Koç (80'), Eren Erdoğan (87') ve İshak Karaoğul (86') oyuna girdi
Sakaryaspor'da:
Emircan Altıntaş (14'), Serkan Yavuz (46') ve Emre Demir (46') oyuna dahil oldu
İSTATİSTİKLER
Sarı kartlar:
Sakaryaspor: Nsana Simon, Bülent Uzun
Boluspor: Enes Alıç
Hakemler: Yunus Dursun (Orta), Azad İlhan ve Oğuzhan Kocaçoban (Yan hakemler)