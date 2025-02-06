Boluspor taraftarı ve Mert Günok'a Fair Play ödülü

Kaynak: DHA
Boluspor taraftarı ve Mert Günok'a Fair Play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu ödül kazanan isimleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Şubat ayı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Boluspor taraftarları ile Mert Günok'u Fair Play Ödülü'ne layık gördü.

BOLUSPOR TARAFTARI VE MERT GÜNOK'A ÖDÜL

Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi kahreden yangın faciası sonrası Boluspor taraftarları, 25 Ocak 2025'te oynanan 1. Lig 21. Haftadaki Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde, siyah pankartlara hayatını kaybeden vatandaşlarımızın adlarını yazmış ve anma töreni düzenlemişti.

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Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği 22 Ocak 2025'teki UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Beşiktaş ve A Millî Takımımızın kalecisi Mert Günok, taraftarların tribüne çağrısına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var" diyerek Bolu faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anmıştı.

TFF ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 6 Şubat depremlerinde ve Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurul ayrıca aldığı kararlar neticesinde sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde paydaşlar tarafından öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını bir kez daha deklare etti.''

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