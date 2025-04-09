Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: "Play-Off mücadelesini sürdüreceğiz"

SAKARYASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİLER

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu şartlara rağmen play-off hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti.

"ZORLU BİR MAÇTI"

Koşukavak, "3 haftadır galibiyet alamıyorduk. İç saha gözüken ama bizim için deplasman olan bir maçtı. Rakibin 42 puanla üst sıralara oynama hedefi vardı. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik ve 2-0 öne geçtik. Ancak futbolda 2-0 güvenli bir skor değil" dedi.

YOĞUN SEYAHAT PROGRAMINDAN ŞİKAYETÇİ

Takımın yorgunluğuna dikkat çeken Koşukavak, "Urfa deplasmanından 19 saatte döndük. Bolu'dan Çorum'a 6 saat yol yaptık. Şimdi tekrar 6 saat yol gideceğiz. 2 gün sonra Ankara'ya gideceğiz. Oyuncular çok yıprandı" ifadelerini kullandı.

"48 PUANLA PLAY-OFF MÜCADELESİ VERECEĞİZ"

Koşukavak sözlerini şöyle sürdürdü: "Puanımızı 48'e çıkardık. Ligde 48 puanlı 7 takım var. Büyük ihtimalle 7. takım aranıyor. Kalan maçlarda elimizden geleni yaparak play-off mücadelesini sürdüreceğiz. Oyuncularımla birlikte ne kadar gücümüz varsa sahaya getireceğiz."