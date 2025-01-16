Boluspor transfere hızlı girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boluspor transfere hızlı girdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor ara transfer dönemine iki oyuncuyu kadrosuna katarak başladı.

Trendyol 1.Lig'de yedinci sırada yer alan Boluspor, Iğdır FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Dean Liço ve forvet Kosta Aleksic'i kadrosuna kattı. Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Iğdır FK'da top koşturan 26 yaşındaki santrfor Kosta Aleksic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı, 24 yaşındaki orta saha Dean Liço ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

AVRAMOVSKI İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Boluspor, Iğdır FK'ya transfer olan Daniel Avramovski için de, "Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Son Haberler
Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda görev alacak mı? TFF’den resmi açıklama geldi
Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda görev alacak mı? TFF’den resmi açıklama geldi
Basel, Philip Otele'yi kadrosuna kattı
Basel, Philip Otele'yi kadrosuna kattı
Jeff Bezos’un New Glenn roketi, uzaya fırlatıldı. Elon Musk'tan tebrik geldi
Bezos roketi fırlattı, Musk'tan tebrik geldi
Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı
Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı
ABD'de enflasyon, Avrupa'da resesyon tehlikesi
ABD'de enflasyon, Avrupa'da resesyon tehlikesi