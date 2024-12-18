Boluspor, Türkiye Kupası’nda turu 4 golle geçti

Kaynak: DHA
Boluspor, Türkiye Kupası’nda turu 4 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Boluspor, kendi sahasında 1461 Trabzon’u ağrıladı. Ev sahibi ekip turu 4 gollü galibiyetle geçti.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Babacar'ın verdiği pasta topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Mert çeldi. 18'inci dakikada Onur'un sol kanattan yaptığı ortada Camara'nın kafa şutu direkten döndü.

boluspor-1461-trabzon-fk-4-0-475280-140544.jpg

23'üncü dakikada topla ilerleyen Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın şutunu kaleci son anda kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

boluspor-1461-trabzon-fk-4-0-475279-140544.jpg

45'inci dakikada Işık'ın pasıyla ceza sahası içerisinde Siraçhan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0. 61'inci dakikada Eren'in ceza sahasına attığı pasta Anıl takımının 2'nci golünü attı: 2-0. 64'üncü dakikada Camara'nın pasının ardından topla hareketlenen Siraçhan'ın şutu ağlara gitti: 3-0. 77'inci dakikada İskandarli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Babacar'ın kafa şutu ağlara gitti: 4-0.

boluspor-1461-trabzon-fk-4-0-475276-140544.jpg

Karşılaşma Boluspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Son Haberler
Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Ürdün duyurdu: Şam Havalimanı'na uçuşlar başlatılacak
Ürdün duyurdu: Şam Havalimanı'na uçuşlar başlatılacak
Fransa'nın en yüksek mahkemesi Sarkozy'nin mahkumiyet kararını onadı
Fransa'nın en yüksek mahkemesi Sarkozy'nin mahkumiyet kararını onadı
Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı
Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan AKP'li vekil Osman Gökçek'e 'villa' göndermesi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan AKP'li vekil Osman Gökçek'e 'villa' göndermesi