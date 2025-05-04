Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1'lik tarihi skorla yendi

Kaynak: İHA
Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1'lik tarihi skorla yendi

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 10-1'lik skorla mağlup etti.

1. Lig’de Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

11. dakikada Boluspor atağında kaleyi karşıdan gören Oğuz Güçtekin ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Jefferson penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Rakiplerinin arasından kaleyi gören Jefferson yerden vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

28. dakikada Boluspor’un sağ taraftan atağında kale önünde topa yükselen Mukairu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

45. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağdan hızlı atağında Enes Savucu ceza sahasının çaprazından şut çekti, direğe çarpan top filelerle buluştu. 3-1

60. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Babacar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 4-1

74. dakikada Boluspor atağında savunmada Ömer Çağrı Ataş’ın ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

78. dakikada Boluspor atağında merkezde topla buluşan Mukairu net bir vuruşla topu kalecinin solundan üst köşede ağlara gönderdi. 6-1

85. dakikada Boluspor’un sağ taraftan atağında ceza yayının sağında toplu buluşan İskandarlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından topu ağlarla buluştu. 7-1

90. dakikada Boluspor atağında altı pasın önünde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Babacar kontrolün ardından dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 8-1

90+4. dakikada ceza sahası dışından Siraçhan Nas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 9-1.

90+7. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Hüsamettin Yener'in düzgün vuruşun meşin meşin yuvarlak ağlara gitti. 10-1

Son Haberler
Özgür Özel'in kızı ve eşi için kan donduran sözler... Önce saldırı sonra ölüm tehdidi!
Özgür Özel'in kızı ve eşi için kan donduran sözler... Önce saldırı sonra ölüm tehdidi!
Bursa'da köylüler beton santrali için ayakta
Bursa'da köylüler beton santrali için ayakta
İspir’de boğalar sahada sahipleri saha dışında birbirine girdi
Boğalar sahada sahipleri saha dışında birbirine girdi
Fenerbahçe Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor
Yılmaz Özdil’den gündemi sallayacak paylaşım! Çok konuşulacak ifadeler…
Yılmaz Özdil’den gündemi sallayacak paylaşım! Çok konuşulacak ifadeler…