Boluspor'a Fransa'dan transfer

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAYNAK: İHA
Boluspor'a Fransa'dan transfer

Boluspor’un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde hazırlık kampını sürdüren kırmızı-beyazlı kulüp Idrissa Camara’yı renklerine bağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle geçtiğimiz sezon Fransa’nın 3. Lig ekibi Dijon’da forma giyen Camara ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

IDRISSA CAMARA KİMDİR?
18 Haziran 1998 Senegal-Dakar doğumlu olan Camara, profesyonel kariyerine 2017 yılında Sacré-Cur Kulübü’nde başladı. Daha sonra kariyerine Ümraniyespor ile devam eden Camara, 9 gol 9 asist ile bir sezonun ardından Dijon kulübüne transfer oldu. Camara kariyerinde 50’si TFF 1.Lig olmak üzere 83 maça çıktı. (İHA)

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