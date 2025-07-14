Boluspor'dan iki imza

Kaynak: AA
Boluspor'dan iki imza

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzalarken Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er." denildi.

AKANBI KADROYA KATILDI

Ayrıca Boluspor Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattı. 1999 doğumlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Forvet ve kanat mevkilerinde görev yapabilen Akanbi, profesyonel kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başladı. Menemenspor ve Kocaelispor formalarını giyen Akanbi, daha sonra Moldova'nın Sheriff ekibine transfer oldu.

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