Boluspor'dan olağanüstü kongre kararı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'i 52 puanla tamamlasa da mali kriz dolayısı ile 8 Haziran tarihinde olağanüstü genel kurula gidecek.

Boluspor'dan olağanüstü kongre kararı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor, sezonu 11'inci sırada 52 puanla tamamladı. Geçtiğimiz yıl delegelerin oylarıyla Boluspor Başkanı seçilen Savaş Abak, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek sezonu değerlendirdi.

"YORULDUK"
Kırmızı beyazlı takımın mali tablosunu açıklayan Başkan Abak, "Göreve geleli 360 gün oldu. Hala tamirat ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor. 6 yıldır gelen yönetimler bu kulübe tek bir çivi bile çakmamışlar. Alt yapı tesislerine köpek bağlasan durmazdı. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Kulübü nasıl daha ileriye taşırız diye 360 gündür uğraşıyoruz ama artık yorulduk. Ligi 52 puanla bitirdik. İlk yarı 30, ikinci yarı 22 puan hoş olmadı. Boluspor'u sevenler play-off'u yüz istediyse biz bin istedik ama olmadı. Sonuçta gemi limanda" diye konuştu.

"BOLU HALKININ DESTEKLEMESİ ŞART"
Başkan Abak, kulübe kendisinin 50 milyon TL verdiğini hatırlatarak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu nedenlerden dolayı olağanüstü genel kurul kararı aldım. İnşallah Boluspor kulübü için hayırlı uğurlu olur. Artık yönetimin gücü yetmiyor. Ben her yıl kulübe 5 milyon TL bağışlayayım ama kurtarmıyor. Burada herkes para verdi. Bolu halkı eğer kulübü seviyorsa biraz desteklemesi şart. 8 Haziran'da olağanüstü kongrede tüm mali tabloyu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı. (İHA)

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