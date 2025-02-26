Boluspor’dan Türkiye Kupası kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor Türkiye Kupası’nda Çorum FK ile karşılaşacak. Bugün oynanacak maç öncesi yapılan açıklamaya göre Boluspor maça U19 takımı ile sahaya çıkacak.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmaya genç profesyonel ve U19 futbolcularımızla çıkacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Herhangi bir iddiamızın bulunmadığı bu maçta, rakibimize saygı gösteriyor ve genç oyuncularımıza fırsat vermek istiyoruz. Bu karşılaşma, futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayarak onları profesyonel futbol ortamıyla tanıştıracaktır" ifadeleri kullanıldı.