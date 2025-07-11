Boluspor'un yeni başkanı Erdal Bayrak oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Boluspor'un yeni başkanı Erdal Bayrak oldu

Boluspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanlığına Erdal Bayrak getirildi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 60 yıllık geçmişi olan kulübün kayyuma devredilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı kritik dönemde, arkadaşlarıyla Boluspor'u sahipsiz bırakmamak için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Erdal Bayrak, "Mahmut Alan başkanlığında devraldığımız yönetimde, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayının alınamaması nedeniyle yeni karar alma zorunluluğumuz doğdu. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu onurlu ve zorlu görevi üstlenmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BOLUSPOR'UMUZA HAYIRLI OLSUN"

Yaşanan belirsizliğin transfer süreçlerini ve resmi hazırlıkları geciktirdiğini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Ancak biz bu sürede takımımızı lige hazırlamak adına Mustafa Er hocamızla ve futbolcularımızla prensip anlaşmaları yaptık, altyapımızı oluşturduk ve sezon planlamalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde gerekli tüm resmi sözleşmeleri imzalayarak takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Başkanlığımın ve yeni yönetimimizin Bolu'ya ve şanlı Boluspor'umuza hayırlı olmasını diliyor, bizlere güvenen ve destek veren tüm Bolululara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi veya manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için canla başla çalışacağız."

Son Haberler
Ünlü oyuncu yangını söndürmek için seferber oldu
Ünlü oyuncu yangını söndürmek için seferber oldu
Mark van Bommel'in oğlu Ruben PSV'de
Mark van Bommel'in oğlu Ruben PSV'de
Ömer Çelik’ten PKK’nın silah bırakmasına ilişkin çarpıcı açıklama!
Ömer Çelik’ten PKK’nın silah bırakmasına ilişkin çarpıcı açıklama!
Uzmanı uyardı! Bu hastalıkta erken tanı büyük önem taşıyor
Uzmanı uyardı! Bu hastalıkta erken tanı büyük önem taşıyor
Medya grubunda üst düzey ayrılık!
Medya grubunda üst düzey ayrılık!