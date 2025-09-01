Bomba açıklama! Ünlü gazeteci, Erdoğan'ın yerine gelecek ismi duyurdu

Gazeteci Ayşenur Arslan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Erdoğan’ın raf ömrü doldu" ifadeleriyle tepki göstererek Saray’da sıranın Hakan Fidan’da olduğunu duyurdu. Arslan, Yeni Akit’in bile Erdoğan’a "Yoruldun artık git" çağrısı yaptığını anımsattı.

"ERDOĞAN’IN RAF ÖMRÜ DOLDU"

Ayşenur Arslan iktidara yakın Yeni Akit’in bile Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin arttığını belirterek "Erdoğan’ın raf ömrü dolmuş. Saray’da sıra Hakan Fidan’daymış. Daha düne kadar Reis diye canını vermeye hazır yandaşlar, bugün en ağır eleştirileri boca ediyor. Cem Küçük, konkordatolardan Suriye politikasına kadar her şeyi eleştiriyor. Yeni Akit bile ‘Yoruldun artık, git’ dedi." ifadelerini kullandı.

Arslan, Yeni Akit’in "Erdoğan artık çok yoruldu, ömrünün kalan kısmını ailesine ayırsın" çağrısının Saray’da yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Ayşenur Arslan, Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur'un,"O koca çınar yıkılıp gitse bile mutlaka yerini dolduracak bir Fidan yetiştirmiştir" ifadelerinin Hakan Fidan’a işaret ettiğini kaydetti.