Bomba iddia! Hadise rol aldığı dizinin yönetmeniyle aşk yaşıyor

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre, ünlü şarkıcı Hadise’nin rol aldığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’e gönlünü kaptırdığı iddia ediliyor.

KALBİNİ YÖNETMENE KAPTIRDI

İş insanı Mehmet Dinçerler'den sonra kalbini aşka kapatan ünlü şarkıcı, Esas Oğlan dizisinin yönetmeniyle aşk yaşıyor.

2 AYDIR AŞK YAŞIYOR

Sette başlayan yakın diyalog yerini aşka bıraktı. Set sonrası da görüşen ikilinin yaklaşık 2 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK HER ŞEYİ YAPIYORLAR

İkili görüntü vermemek için ayrıca bir çaba sarf ettiği öğrenildi. İlişkiyi ise sadece yakın arkadaşların bildiği ortaya çıktı.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR

Sinema ve dizi film yönetmeni, senarist, oyuncu. 28 Şubat 1980, İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu olan Şenol Sönmez, sektörde çalışmaya Tarkan Karlıdağ’ın yanında reji asistanı olarak başladı.

Ardından İbrahim Tatlıses’in ‘İbo Şov’ programında yönetmen yardımcısı olarak devam etti. Tarkan Karlıdağ yönetmenlik yolunda ustasıydı ve çok uzun süre de onunla çalışmaya devam etti.

Şenol Sönmez, yönetmenliğe ilk olarak 2006 yılında Doktorlar dizisi ile başladı. Ardından Gönül Salıncağı, Unutulmaz, Gönül Ferman Dinlemiyor, Kirli Beyaz, İffet’e, Osmanlı Tokadı, Huzur Sokağı, Mutluluk Zamanı, Kâğıt Ev gibi birçok filme yönetmen olarak imza attı.

Yönetmeni Olduğu film ve Diziler:

Seni Kalbime Sakladım (TV Dizisi 2022)

Sana Söz (TV Dizisi 2021)

Kâğıt Ev (TV Dizisi 2021)

Çatı Katı Aşk (TV Dizisi 2020)

Zalim İstanbul (TV Dizisi 2020)

Ağlak Arif (TV Filmi 2019)

Aşk Ağlatır (TV Dizisi 2019)

Leke (TV Dizisi 2019)

Gülperi (TV Dizisi 2019)

Öldür Beni Sevgilim (Sinema Filmi 2019)

Kız Babası (TV Filmi 2018)

Mutluluk Zamanı (Sinema Filmi 2017)

Kiralık Aşk (TV Dizisi 2016-2017)

Son Destan (TV Dizisi 2016)

Tutar mı Tutar - (TV Dizisi 2015)

Hayat Öpücüğü (Sinema Filmi 2015)

Bedel (TV Dizisi 2015)

Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi 2014)

Osmanlı Tokadı (TV Dizisi 2013)

Köstebekgiller (Sinema Filmi 2012)

Huzur Sokağı (TV Dizisi 2012-2013)

İffet 1. Sezon (TV Dizisi 2011-2012)

Kirli Beyaz (TV Dizisi 2010)

Gönül Ferman Dinlemiyor (TV Dizisi 2010)

Unutulmaz (TV Dizisi 2010)

Teyzanne (TV Dizisi 2009)

Rina (Sinema Filmi 2009)

Gece Gündüz (TV Dizisi 2008)

Dedektif Biraderler (TV Dizisi 2008)

Gönül Salıncağı (TV Dizisi 2007)

Doktorlar (TV Dizisi 2006-2008)