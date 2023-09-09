Bomba iddia: Kuntz gidiyor. İşte yerine gelecek isim

A Milli Takım'da öteden beri eleştirilen teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan beraberliğinin de en büyük sorumlusu olarak gösteriliyor.

Bunun yanı sıra Kuntz'un maçtan sonraki açıklamaları da tepki topladı. Kuntz, özetle şunları söylemişti:

"Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik. Elbette memnun değiliz. Bugün o adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız için biz de üzgünüz.

Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik. Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?

İlk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birçok pozisyona girdik. İlk devredeki pozisyonları gol yapamadık. İlk devrede eleştirebileceğim konu, o pozisyonları gol yapamamamız.

İkinci devreye başladığımızda konsantrasyonumuz düştü. Aynı zamanda uyanıklık konusunda da zafiyet yaşadık. Böylelikle birçok hata yaptık. Golü yemeden önce de yaptık. Hataları görmüş oldunuz. Aynı zamanda oyuncular oyunu çevirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişiklikleri de oyuna pozitif yansıdı ve oyunu canlandırdı.

Moral ve mental yapımız için beraberliği almamız önemliydi. Pozisyonumuz gereği çok daha fazlası elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynı olacaktı ancak Hırvatistan maçı çok daha önem kazandı. Biz oraya odaklanacağız."

Emin olun ki aynı oyuncularla tekrar bu oyunu oynasak zaten böyle bir oyun olmazdı. Ya tabii ki bu soruları zaten kesinlikle kendime soruyorum. Neleri daha iyi yapabilirdik? Hangi kararları oyuncu seçimiyle ilgili daha iyi yapabilirdik.

Gerçekçi olursak haziran ayında Ermenistan'ın 6 puan almasına şaşırdık. Önümüzdeki maçta Hırvatistan, Ermenistan'ı yendiğinde aynı durumda olacağız yine. Deplasmanda Hırvatistan gibi bir takıma karşı oynadığımız bir maçta puan alabildiğimiz göstermemiz gerekiyor ve Letonya'yı kesinlikle evimizde yenmemiz gerekiyor."

GÖREVDEN ALINACAK İDDİASI

Kuntz'un bu açıklamalarının ardından TFF yönetim kurulunun toplandığı ve Kuntz'la yolları ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesindeki habere göre; Kuntz'un yerine gelecek isim de belli oldu.

Açıklamanın çarşamba günü yapılabileceğinin belirtildiği haberde ilk aday olarak Abdullah Avcı gösterildi.

Diğer adayların ise Fatih Terim ile Sergen Yalçın olduğu iddia edildi.