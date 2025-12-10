İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. 'Terörsüz Türkiye' komisyonu, İmralı'da terörist Öcalan'a yapılan heyet ziyareti sonrası ilk defa 04 Aralık'ta toplandı. Öcalan, İmralı tutanağının özetinde, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırırken, 27 şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon ve özerklik olmadığını iddia etti. DEM'li Gülistan Koçyiğit, yaptığı açıklamada Öcalan'ın 'YPG'ye silah bırakın' demediğini belirtmişti.

Sonar Araştırma’nın son anketi MHP’nin oy oranının yüzde 4'e gerilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Anket sonucu Cumhur İttifakı’nda siyasi dengelerin yeniden tartışılmasına sebep oldu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cephesinde bu verilerin “ciddi risk” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. İttifakın geleceğine ilişkin senaryoların masaya yatırıldığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, son iki haftadır MHP ile ilgili değerlendirmelerin sertleştiği aktarıldı. AKP’li bazı yöneticilerin kapalı toplantılarda, ittifakın geldiği noktayı şu sözlerle özetlediği iddia edildi.

“MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor.

“Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu.”

‘MHP İLE KRİZ ÜRETİYORUZ, ÇÖZÜM DEĞİL’

AKP’nin bazı kurmaylarının, Erdoğan’a MHP ile yürütülen ittifakın hem yönetim hem söylemde tıkandığını aktardığı belirtiliyor. AKP içindeki eleştiriler ise şöyle:

“Açılım sürecine yönelik tabanda tepkinin yükseldiği,

MHP’nin yargı, anayasa ve bürokrasi politikalarında AKP’yi sıkıştırdığı.”

AKP'li bir yöneticisinin yakın çevresine, “Bu oranlarla seçime gidilmez. MHP’den daha fazla oy kaybediyoruz” dediği iddia edildi.

AKP kaynaklarının aktardığına göre Saray’da, MHP’nin oy kaybının sürekli hale gelmesi sebebiyle seçim senaryolarının yeniden yazılması gerektiği görüşü gündemde.

Bazı danışmanların Erdoğan’a “İttifakı genişletme: Sağ yelpazede yeni siyasi aktörlere kapı açarak daralan tabanı genişletmek.

Gevşek ittifak modeli: MHP ile formel ortaklığı sürdürüp, seçim bölgelerinde alternatif işbirlikleri oluşturmak.

Yeni ortak arayışı: Merkez sağda siyasi alanı daraltan MHP etkisini azaltarak farklı partilere yönelmek" önerilerini sunduğu ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler, Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde ittifak stratejisinde “yeniden yapılanma” adımlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor.