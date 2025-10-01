Bomba yüklü gizemli cisim yok edildi! Türk sularında bulunmuştu

Trabzon’da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ve Sualtı Timi tarafından kontrollü şekilde açık denizde imha edilerek etkisiz hale getirildi.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.

İnsansız deniz aracı imha edilecek: Trabzon'da balıkçıların ağına takılmıştı!İnsansız deniz aracı imha edilecek: Trabzon'da balıkçıların ağına takılmıştı!

Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi. Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

