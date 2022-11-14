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Bombacının kaçtığı taksi yüzlerce kamera kaydı incelenerek bulundu

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının ardından kadın teröristin kaçarken “müşteri” olarak bindiği taksi, incelenmek üzere emniyet götürüldü. Yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü taranarak ulaşılan taksiyi kullanan sürücünün ifadesi alınıyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:42
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Bombacının kaçtığı taksi yüzlerce kamera kaydı incelenerek bulundu

Bombacının kaçtığı taksi yüzlerce kamera kaydı incelenerek bulundu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı. 

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

 

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