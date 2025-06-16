Bombaların altında mahsur kalmıştı: Ünlü şarkıcı Lara'dan haber var

46 yaşındaki şarkıcı Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti. Ünlü isim, aile ziyareti için gittiği İran'da mahsur kaldı.

"ÜSTÜMÜZDEN FÜZELER GEÇİYOR" demişti

Lara sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde yardım istedi. Paylaşımında, "Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum.

İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullanmıştı.

​​​​​​​

SINIR KAPISINDAN PAYLAŞTI