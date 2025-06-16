Bombaların altında mahsur kalmıştı: Ünlü şarkıcı Lara'dan haber var

46 yaşındaki şarkıcı Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti. Ünlü isim, aile ziyareti için gittiği İran'da mahsur kaldı.
"ÜSTÜMÜZDEN FÜZELER GEÇİYOR" demişti
Lara sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde yardım istedi. Paylaşımında, "Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum.
İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullanmıştı.
SINIR KAPISINDAN PAYLAŞTI
Ünlü isim, paylaşımından saatler sonra Türkiye’ye dönüş yaptı. Sosyal medyada sınır kapısından paylaşım yaptı.
Paylaşımına: "Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” notunu düştü.
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