Bombaların altında mahsur kalmıştı: Ünlü şarkıcı Lara'dan haber var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bombaların altında mahsur kalmıştı: Ünlü şarkıcı Lara'dan haber var

İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla korkutmuştu. ‘Durum çok kritik’ diyerek duyurmuştu saatler sonra yeni paylaşım geldi.

46 yaşındaki şarkıcı Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti. Ünlü isim, aile ziyareti için gittiği İran'da mahsur kaldı.

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"ÜSTÜMÜZDEN FÜZELER GEÇİYOR" demişti

Lara sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde yardım istedi. Paylaşımında, "Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum.

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İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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SINIR KAPISINDAN PAYLAŞTI

Ünlü isim, paylaşımından saatler sonra Türkiye’ye dönüş yaptı. Sosyal medyada sınır kapısından paylaşım yaptı.

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Paylaşımına: "Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” notunu düştü.

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