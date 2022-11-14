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İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı. İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:27
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Beton saksıların kaldırılması işlemi sırasında İstiklal Caddesi saat 22 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak

İstiklal Caddesi saat 22.00 itibariyle yaya trafiğine kapatılacak
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İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi’nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Ekipler saksılardaki bitkileri ve ağaçları sökerek kamyona koydu.

Ekiplerin daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre beton saksılardan sökülen ağaç ve bitkiler park ve bahçelere ekilecek. 

İSTİKLAL CADDESİ YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Öte yandan çalışmaların sabaha kadar süreceği öğrenilirken, çalışmalar nedeniyle İstiklal Caddesi'nin saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.  



                      

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