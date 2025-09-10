Bombalı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı

Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne attı. Meydana gelen patlamada, park halindeki 5 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu. Patlamayı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. 120 iş yeri ve çevre güvenlik kamerasının incelenmesiyle olayın, Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikinci bir eyleme hazırlık aşamasında üzerinde 1 adet el bombası ele geçirildi. Failin saklanmasına yardım eden 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan bir motosikletin de ele geçirildiği bildirildi.

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Ordu'da, 1 şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9'u Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.