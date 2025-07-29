Bondarenko'dan Trabzonspor itirafı! 'İletişime geçtik'

Trabzonspor'un uzun bir süredir peşinden koştuğu Ukraynalı oyuncu Artem Bondarenko'ndan bordo mavili kulüple alakalı transfer itirafı geldi.

SHAKHTAR DONETSK'İN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ AŞILAMAMIŞTI

Şenol Güneş döneminden itibaren Trabzonspor'un 24 yaşındaki on numaraya ciddi şekilde ilgisi bulunuyordu.

Sikan ve Zubkov transferlerinin ardından Bondarenko'yu da kadrosuna katmak isteyen Bordo Mavililer yaptığı tüm tekliflere rağmen Shakhtar Donetsk'in yüksek bonservis talebini aşamamıştı.

BONDARENKO: TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMELER VAR

Arda Turan'ın öğrencisi Bondarenko Trabzonspor ile ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada,“İletişime geçildi. Dedikodular var, görüşmeler var. Ancak biri seninle ilgilendiğinde, bazı temaslar olduğunda bu futbolun bir parçası. Bu normal. Ben Shakhtar’ın bir parçasıyım. Şu anda burası benim evim, bu yüzden başka seçenekler veya kulüpler hakkında konuşmak doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.