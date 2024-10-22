Boniface, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde olmayacak

Bayer Leverkusen, önemli bir oyuncusunu kaybetmenin eşiğinde. 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Boniface, Pazar günü geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle, Çarşamba günü Brest ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek. Leverkusen, Boniface'in yaşadığı kazanın ardından derin bir nefes aldı; zira genç oyuncunun ciddi bir yaralanma geçirmediği belirtildi.

Kazanın detaylarına göre, Boniface’in bulunduğu araç, otoyolda bir kamyonla çarpıştı. Pazar günü yaşanan kazadan sonra Boniface, sosyal medya hesaplarında hasar görmüş bir siyah Mercedes’in ve kan içindeki kolunun görüntülerini paylaştı. Kazanın ardından Leverkusen'de, Boniface'in takım arkadaşları ve teknik ekip, onun sağlığı için endişelendi.

Leverkusen'in spor direktörü Simon Rolfes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Boniface'in durumunun hala belirsiz olduğunu, kazanın ardından duygusal olarak toparlanması gerektiğini söyledi: “Şu an için her şey açık. Bu tür bir durum kolay değil ve atlatması gerekiyor. Biz de onun ciddi bir şekilde yaralanmadığı için çok mutluyuz,” dedi.

Bu sezon Boniface, Leverkusen formasıyla çıktığı 10 maçta 7 gol kaydetti. Onun yokluğunda, Çek forvet Patrik Schick'in sahada yer alması bekleniyor. Schick, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 1 gol atabildi. Boniface’in sahalardaki etkisi, Leverkusen için büyük bir kayıp olacağı düşünülüyor. Takım, Boniface’in yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.