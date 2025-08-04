Boniface'in Türkiye anısı: Onun için çıldırıyorlar

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Boniface'in Türkiye anısı: Onun için çıldırıyorlar

Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Victor Boniface, Türkiye'de yaşadığı Osimhen anısını anlattı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen için Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Victor Boniface'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bayer Leverkusen’in yıldız golcüsü Boniface, katıldığı bir programda Türkiye'de yaşadığı ilginç bir olayı anlatarak Osimhen’e olan ilgiyi gözler önüne serdi.

24 yaşındaki forvet, "Türk halkı Osimhen için çıldırıyor! Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum, iki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. ‘Nijerya’yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, ‘Osimhen’i tanıyor musun?’ dedi. Türk halkı Osimhen’e gerçekten deli oluyor. Onu çok seviyorlar.” diye konuştu.

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