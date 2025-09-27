BOP eş başkanları buluşması

Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanları Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan buluştu.

Trump’ın Erdoğan için kullandığı şu cümle çok dikkat çekiciydi:

“Kendisini burada konuk etmek büyük bir şeref.”

Trump dünyanın diğer liderlerini ağırlarken Erdoğan’a yağdırdığı övgüleri hiçbirine yapmamış, basın önünde bu kadar uzun ve samimi görüşmemiş.

Doğal, çünkü:

Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanları Trump ve Erdoğan’dır.

Ayrıca embedded saray soytarısı Ahmet Hakan’ın, “Erdoğan Filistin’in tek temsilcisiydi” sözüne inanmayın.

Çünkü; Erdoğan ile Trump’ın yan yana oturduğu U masada olan şu ülkeleri yazarak kendisini tekzip etti:

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan.

Tamam, Erdoğan’ın yanına oturtması önemli çünkü:

Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanları Trump ve Erdoğan’dır.

Türkiye açısından övünülecek bir diplomatik sonuç mudur?

Trump, Erdoğan’a hitaben dedi ki?

“You know, he knows about rigged elections better than anybody,”

Tam tercüme ile şöyle:

“Biliyorsunuz, o hileli seçimleri herkesinkinden daha iyi bilir.”

Demek oluyor ki Trump yazılarımı okuyor.

Trump şu gerçekleri çok iyi bilir:

Siyasi yasaklı Erdoğan’ın AKP’yi Genel Başkan olarak 2002 seçimine sokması. Aslı olmadan fotokopi diplomatı tasdik ettirerek Cumhurbaşkanı seçilmesi, Mühürsüz ve geçersiz oyları YSK’ya kabul ettirerek Erdoğan Rejimini kurması. 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen YSK’ya anayasa hükmünü çiğneterek 3. Kez aday olup seçilmesi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen Sinan Oğan’ı transfer ederek, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kumpas PKK videosu yayınlatarak 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı seçilmesi.

Bunları sürekli yazmama rağmen o dönem başta CHP, muhalefet Trump’ın şu tespitini yapmadı, yapmıyor:

“Biliyorsunuz, o hileli seçimleri herkesinkinden daha iyi bilir.”

Tam tersi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener bu 5 maddeyi hiç sorun yapmadı.

Ne trajikomik değil mi?

Proje kitabımda da yer alan bu 5 madde Büyük Ortadoğu Projesine bu üç liderin verdiği destekleri ortaya koyuyor.

https://algolamedya.com/proje-kitabi-orhan-uguroglu/

BOP eş başkanları Erdoğan – Trump görüşmesindeki konuları da ele alalım:

Akkuyu- Rusya – Amerika: Çifte Bağımlılık…

Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu ve limanı; “yap-sahip ol-işlet modeliyle” yüzde 100 Rus malı.

Limanda Rus nükleer savaş gemileri ikmal ve bakım yapacaklar.

Türkiye sadece elektrik alım garantisiyle bağlı kalıyor.

Trump “doğalgazı Rusya’dan almayın, Amerika’dan alın” diyor.

Erdoğan 2023’te Karadeniz’de 75 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ve Türkiye’nin 35 yıllık ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı.

Neden ABD’den alacağız?

ABD ile imzalanan 'Stratejik Sivil Nükleer İş birliği' anlaşması ise başka bir bağımlılığı getiriyor.

ABD’den alınacak teknoloji ve bilgi, IAEA denetimleri ve ABD’nin kullanım koşulları ile sınırlı olacak.

Yani bir yanda Rusya’ya üretim bağımlılığı, diğer yanda ABD’ye denetim bağımlılığı.

Türkiye için bu tablo milli ve yerli bağımsızlık değil…

Çifte baskı, çifte bağımlılıktır.

Trump, “Heybeliada Ruhban Okulu için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Lozan Antlaşması buna engel değil.

Erdoğan bu okulu açarsa;

Yunanistan’ın da Batı Trakya’daki Türk azınlığın okullarına ve müftülüklerine özgürlük tanıması gerekir.

Atina bunu yapmazsa, “mütekabiliyet” ilkesi çiğnenir “tek taraflı taviz” olur.

Yunanistan ile mütekabiliyet sağlamadan, taviz verme;

Heybeliada Ruhban Okulu’nu sakın açma Erdoğan

Trump’ın CAATSA ve F-35 / F-16 mesajları, “Erdoğan 2000 yıllık Suriye sorununu çözdü” sözleri önemlidir.

THY’nin resmî açıklamasına göre;

75 adet Boeing 787-9 ve 787-10 (50 kesin + 25 opsiyonlu)

150 adet Boeing 737-8 ve 737-10 MAX (100 kesin + 50 opsiyonlu) Toplam: 225 uçak alınacak.

Kazan, kazan politikası umarım Trump’ın bu samimi ve övgü dolu sözleri sonucunda sağlanır.