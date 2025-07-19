BOP; FETO- NATO-APO 1. Bölüm

Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) Türkiye ayağı ile ilgili olarak yazdığım PROJE kitabımı edinerek Yeniçağ Gazetesi’ne ziyaretime gelen emekli kurmay albay Aziz Ergen ile BOP sohbeti yaptık.

Ergen dedi ki;

“Amerika’nın Orta Doğu’daki emperyalist projesini şehit orgeneral Eşref Bitlis komutanımın yaptığı çalışmalardan öğrendim.”

Soru: Amerika’nın dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 7 Ağustos 2003’te, “Ortadoğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek” diyerek projeyi açıklamıştı. Türkiye’de bu listedeydi ve BOP ülkemize nasıl yansıdı?

Ergen dedi ki;

“Amerika 36. Paralel sınırı koydu. Bölgeye çekiç güç yerleşti. Türkmenlere desteğimiz azaldı ve büyük çaplı hava destekli kara operasyonumuz engellendi.

Eşref Bitlis Paşa’nın helikopteri önce Amerikalılar tarafından düşürülmek istedi ama başarılamadı. Ancak 17 Şubat 1993’te şehit edildi.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıyım’ sözü ile Türkiye ayağı ortaya çıktı.

Başbakanlığı Erdoğan’a devredip Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül, Amerikalı meslektaşı Powell ile 2 Nisan 2003’te meclisten onay almadan Türkiye ile Amerika arasında gizli bir anlaşma imzaladığını itiraf etti.”

Soru: Siz o günlerde görevde miydiniz? Bu gizli sözleşmede neler vardı?

Ergen dedi ki;

“Evet görevdeydim. Bize yansıyan şu iddialar vardı:

Kuzey Irak’taki Barzani’nin önderliğindeki Kürt Federasyonu tanınacak. Ordumuzun asker ve silah gücünde azaltım yapılacak ve Irak’ın kuzeyinden çekilecek, PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlar Amerika’nın izniyle yapılacak. Öcalan’a yönelik af için PKK ile görüşmeler başlatılacak, siyasi çözüm projesi devreye sokulacak.

Soru: Bunları hepsi gerçekleşti. Sonuç ne oldu?

Ergen dedi ki;

“1 Mart teskeresine mecliste ‘hayır”’ denildi. 4 Temmuz 2003’te operasyon yapan Amerikan askerleri kahraman Mehmetçiklerimizin başına çuval geçirip esir aldılar.

Hatırlarsanız Erdoğan şöyle dedi; ‘Amerika’ya ne notası? Müzik notası mı vereceğiz?’

Soru: BOP’un adımları nasıl devam etti?

Ergen dedi ki;

“Fethullah Gülen’in (FETO) talimatı ile 2005’te Şemdinli İddianamesi ile aralarında olduğum 37 Türk subayı yargılandı.

2007’de Ergenekon 2009’da balyoz kumpas davaları başlatıldı.

Erdoğan, ‘bu davaların savcısıyım’ dedi. Şemdinli davasında beraat ettim ama 2009’da Ergenekon davasına alındım.

AKP milletvekili Abdurrahman Kurt, ‘Amerika, FETO ve AKP işbirliği ile askeri vesayeti kaldırmak için birlikte hareket ettik’ diye itiraf etti.

İşte BOP böyle adım adım sürdü ”

Soru: Silahlı Kuvvetleri nasıl etkiledi?

Ergen dedi ki;

“Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı vatansever subaylar Amerikan Projesi gereği tasfiye edildi. TSK, FETO’cuların eline kaldı. AKP tarafından komuta kademesine yükseltildiler. Sonuçta BOP kalkışması sonucu 15 Temmuz 2016 göz göre göre geldi.”

Soru: 1998’de Atilla Ateş paşanın Reyhanlı’daki demeci sonrası Öcalan Suriye’yi terk etti. 2000’de DGM savcısı Nuh Mete Yüksel Fethullah Gülen’in idamı için iddianame hazırladı. Bu olayları nasıl değerleniyorsunuz?

Ergen dedi ki;

“Gülen’in kasetleri çıkıp DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’in idam iddianamesi DGM’de kabul edilince, CIA devreye girerek iktidara dedi ki;

‘Öcalan elimizde Fethullah Gülen’i Amerika’ya verin, Öcalan’ı idam etmemek şartı ile size verelim.’

Askeriyeye intikal eden bilgiye göre şu şartı da koydular:

‘Gülen yaşadığı sürece Öcalan’ı içeride tutacaksınız. Öldükten sonra serbest bırakırsınız.’

İşin aslı budur.”

Soru: BOP bugün nasıl sürüyor?

Ergen dedi ki;

“Bu olaylardan sonra şu önemli gelişmeler de yaşandı.

BOP’un Amerikan maşası Fethullah Gülen 20 Ekim 2024’te öldü.

48 saat sonra MHP lideri Devlet Bahçeli meclis gurup toplantısında dedi ki;

‘Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Orhan Bey, Proje kitabınızı çok dikkatle okudum. Büyük Ortadoğu Projesinin iktidar kanadı Erdoğan ve Bahçeli’dir. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ise BOP’un muhalefet kanadıymış.”

Değerli okurlarım,

Büyük Ortadoğu Projesinin ülkemize yaşattıklarını Aziz albay muhteşem anlattı.

Bakın, bu projeyi 2013’te Yeniçağ Gazetemizde şöyle manşet yapmıştık.

Yarın ikinci bölümde, “Çözüm, açılım ve Barış” denilen süreçleri ele alacağız.