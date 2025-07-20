BOP; FETO- NATO- APO 2. Bölüm

Amerikalıların Büyük Orta Doğu Projesinin Türkiye ayağını emekli kurmay albay Aziz Ergen’le tüm detayları ile saatlerce konuştuk.

Devlet sırrı olan hiçbir bilgiye elbette dünkü yazımda olduğu gibi bugün de yer vermiyorum.

Soru: PKK terörünün sonlanması için AKP, DEM, MHP, Kandil ve Öcalan arasında pazarlıklar yürütülüyor. Sonuç başarılı olacak mı?

Ergen dedi ki;

“PKK terör örgütünün 47 önce kuruluşundan bugüne kadar 10 kez sözde; Çözüm, Barış ve Ateşkes süreçleri yaşandı.

PKK terör örgütünün beyin takımı ile önceki türevleri ve bugünkü DEM her seferinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerini kandırmakta maalesef başarılı oldu.

Bu süreçler her seferinde Türk milletine evlat acılarını sürekli yaşadı.

Birinci; 1992 Ekim ayında Irak’a yapılan “Güneydoğu Sınır Ötesi Harekâtı” ile yaklaşık 20 bin asker hava desteği ile Kuzey Irak'taki PKK kamplarını yok etti.

Amerika’nın desteğiyle PKK Mart 1993’te ateşkes ilan etti.

İkinci; 20 Mart – 6 Mayıs 1995 arasında yaklaşık 35 bin askerle, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına karşı büyük “Çelik harekâtı” yapıldı.

Devreye giren Amerika terör örgütü PKK’nın ateşkes ilan ettiğini belirterek barış süreci başlattı.

Üçüncü; Nisan 1996’da “Atmaca Harekatı” ile PKK’nın kampları, barınma yerleri ve lojistik depoları imha edilince Amerika’nın devreye girmesi ile PKK ateşkes ilan etti ve harekat durdu.

Dördüncü: Derlenen, toparlanan PKK yeniden terör eylemlerine başlayınca Korgeneral Altay Tokat tarafından 14 Haziran 1996’da “Tokat harekatı” yapıldı. PKK ateşkes ilan etti.

Beşinci: Ateşkesi yine bozan PKK terör eylemlerini yoğunlaştırınca Mayıs 1997’de başlayan “Şafak Harekâtı” Temmuz 1997’de Amerika devreye girince durdu. PKK’ya yeniden ateşkes ilan ettirildi.

Altıncı: Yeniden toparlanan PKK eylemlerini arttırınca Nisan 1998’de “Murat Harekatı” icra edildi. Zayiat veren PKK ateşkes yapmaya mecbur kaldı.

Yedinci; Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilen bebek katili Öcalan 29 Haziran’da idama mahkûm edildi ve daha sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. PKK, tek taraflı ateşkes ilan etti.

Sekizinci; 21 - 29 Şubat 2008’de kara unsurlarının da katıldığı, “Güneş Harekâtı” ile Kuzey Irak’ta PKK hedefleri yoğun şekilde vuruldu. Amerikalıların baskısı ile harekat durdu ve PKK ateşkes ilan etti.

Dokuzuncu; Meclisten geçen ve 15 Temmuz 2014’te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan, "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile Çözüm süreci başladı,

2015’te PKK eylemleri ile terör yeniden hortladı.

“Hendek harekatı” ile 793 şehit askerimiz ve polisimiz kentlerden PKK’yı söküp attı.

Onuncu; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Öcalan’a umut hakkı” çağrısı ile başlattığı DEM ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yürüttüğü onuncu ateşkes ve barış süreci PKK ile yürütülüyor.

Soru: Terörsüz Türkiye projesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ergen;

Hangi PKK silah bırakacak?

Türkiye kolu PKK “silah teslim etmem, yakarım” dedi. Türkiye’yi “soykırım” ile suçladı.

Suriye kolu; YPG / PYD silah bırakacak mı?

İran kolu; PJAK silah bırakacak mı?

Irak kolu; PÇDK silah bırakacak mı?

KCK; Kendisini hala feshetmedi. Devam edecek mi?

Terörsüz Türkiye her Türk vatandaşının özlemidir.

Suça karışmış bütün PKK terör örgüt üyeleri tamamen affedilecek mi?

Soru: Bu süreç nasıl ilerler, Öcalan İmralı’da kalacak mı?

PKK terör örgütünün adına sözde Kürt Diasporası’nın Lozan Barış Antlaşmasına karşı çıkarak yüksek mahkemelere iptal davası açması engellenecek mi?

Barış sürecinde Türk kamuoyunun bilmediği PKK terör örgütüne verilmiş farklı sözler var mı?

Dün ayrıntılı yazdığınız BOP projesinin devamı açısından ben şunu düşünüyorum:

Öcalan SDG’nin başına geçirilerek Kuzey Suriye’de kurulacak Kürt Eyaleti’nin lideri yapılacak ve PYD ordusuna komutan olacak.

Değerli okurlarım,

İstiklal Hareketi Derneği Başkanı da olan Aziz Ergen’le yaptığımız söyleşiden çıkardığım sonuç şöyle;

İsrail ve Amerika ile Suriye’nin yapılanmasında ters düşen El Şara Şam’da sarayın da vurulması ile hedefe alındı.

Büyük Ortadoğu Projesinde Türkiye’ye idam ettirmeyen Amerika Öcalan’ı Suriye Devlet Başkanı yaparsa şaşırmam.