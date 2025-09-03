BOP – HOP - COP

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, 30 Ağustos’ta şöyle söyledi:

“YPG artık PKK ile ilişkili değil, Amerikan müttefiki.”

Amerika’nın bu resmi görüşü;

Büyük Orta Doğu Projesi BOP’un son halkasıdır.

Bu itiraf; Suriye’nin kuzeyinde fiilî bir özerk Kürt bölgesini meşrulaştırma hedefidir.

2005’te ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Orta Doğu’nun “doğum sancılarından” söz etmiş BOP hedefini ortaya koymuştu.

Irak, Libya, Yemen ve Suriye’deki rejim değişiklikleri BOP vizyonun parçalarıydı.

Bugün Barrack, aynı vizyonu YPG için Kuzey Irak’taki özerk Kürk bölgesine benzer bir özerk yapı peşinde.

Rice’tan Barrack’a, Kürt Devletine doğru “doğum sancıları” devam ediyor

Bahçeli’nin 9 bölge afişi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 9 bölge afişi, BOP’un Türkiye ayağını hatırlatıyor. ABD, Suriye’de Kürtlere özerklik verirken, Türkiye’de de benzer bir özerklik haritası mı hedefleniyor?

Ulus Devlet tartışması

Barrack sadece YPG’ye sahip çıkmadı; aynı zamanda “ulus devletler dönemi kapanıyor” diyerek yeni bir siyasi mimariyi işaret etti.

Mesele yalnızca Suriye değil, Türkiye’nin de üniter yapısıdır.

Trump dönemi kırılmaları

Unutmayalım:

Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektup,

40 bin TIR silah yardımıyla YPG’ye ordu kurdurması,

Petrol kaynaklarını YPG’ye tahsis etmesi,

Mazlum Abdi’nin mektubunu Erdoğan’a göndermesi,

Barış Pınarı Harekatı’nın 9 günde durdurulması…

Hepsi, BOP’un askeri ve siyasi adımlarıdır.

Sonuç şudur:

BOP, Amerika’nın sözde demokrasi; fiiliyatta böl-parçala-yönet planıdır.

Rice’ın “doğum sancıları” projesinden Barrack’ın “YPG müttefikimiz” projesine uzanan BOP, bugün Türkiye’nin kapısına dayandı.



Soru şudur:

Türkiye, Suriye’de fiilen kurulan Kürt özerk bölgesinin ardından kendi içinde de bir özerklik dayatmasıyla karşılaşacak mı?

O gün Öcalan’ı idam ettirmeyen Amerika, bugün Öcalan’a umut hakkı ve af istiyor.

Meclis’e davet eden Devlet Bahçeli’den sonra DEM, Öcalan’ın komisyonuna davet ediyor.

Bunların hepsi Amerika’nın BOP projesidir.

Amaç, Türkiye ve Suriye’yi yeniden yapılandırmaktır.

Yeni anayasa da Barrack’ın; “Ulus devletler dönemi kapanıyor” sözü de bu projenin ispatıdır.



Erdoğan’ın BOP projesine; Muhalefet “HOP” diyecek mi?

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu 31 Ağustos’ta “X” hesabından şu mesajı paylaştı:

“Barrack, BOP için atanan sömürge valisi mi?

Tom Barrack hem ABD'nin Ankara Büyükelçisi hem Suriye Özel Temsilcisi...

Bu iki unvanı birlikte taşımasının anlamı...”

Bu mesajını alıntılayarak Eminağaoğlu’nun mesajına şöyle destek verdim:

“Yazacağım bunu da yazacağım Eminağaoğlu kardeşim bir kaç gün sabret.”

Eminağaoğlu’nun 3 nokta ile bıraktığı mesajını bu yazımla tamamladım.

Haklısın Ömer kardeşim; Barrack BOP için atanan sömürge valisidir.

BOP’un eş başkanı da itirafı ile sabit Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Erdoğan ve Barrack BOP’lar, Türk Milleti “kahrolsun Amerika” diye HOP’lar ve sokağa fırlar Türk polisi de COP’lar…

