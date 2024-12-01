Boraboy Gölü’nde kartpostallık manzara

Kaynak: İHA
Boraboy Gölü’nde kartpostallık manzara

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü Tabiat Parkı, yağan karla birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sundu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Boraboy Gölü, karla kaplanan çevresiyle adeta bir kartpostalı andırdı.

Amasya Valisi Önder Bakan, göl çevresinde oluşan büyüleyici manzaraları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Doğa harikası” ifadelerini kullandı.

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Bölgedeki ağaçlar, yürüyüş yolları ve iskelelerin beyaza bürünmesiyle Boraboy Gölü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Ziyaretçiler, göl etrafında yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken,

Karla kaplanan tabiat parkını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

Boraboy Gölü, kış aylarında sunduğu bu masalsı atmosferle yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Boraboy Gölü’nde kartpostallık manzara
Boraboy Gölü’nde kartpostallık manzara