Borç- alacak kavgası kanlı bitti; 1 ölü

Olay, Konaklı Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı yüzünden A.S.(42), Y.L.(40) ve Ömer Faruk Palili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Palili, göğsünden bıçaklandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Palili, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.S. ve Y.L. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.