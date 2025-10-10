Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 31 Ağustos tarihi itibarıyla mali tablolarını açıkladı. Dört büyük kulübün borçları belli oldu.

GALATASARAY BORÇ YÜKÜNDE DE LİDER

Süper Lig'de liderliğini sürdüren son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, borç yükünde de zirvenin sahibi oldu.

31 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan rakamlara göre sarı kırmızılı kulübün toplam borcu 24,3 milyar TL’ye ulaştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN BENZER TABLO

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe’nin borcu 18,8 milyar TL, Beşiktaş’ın ise 17,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

TRABZONSPOR MALİ YAPIYI DÜZELTMEKTE KARARLI

Trabzonspor ise dört büyükler arasında mali yapısı en dengeli kulüp oldu. Bordo mavililer, 31 Ağustos itibarıyla 4,2 milyar TL borç açıklasa da kulübün yaptığı resmi bilgilendirmeye göre; nakit çıkışı gerektirmeyen kalemlerin ve Uğurcan Çakır transfer gelirinin dikkate alınmasıyla, vergi dahil güncel borç 2 milyar 855 milyon TL seviyesinde bulunuyor.