İktidarın enflasyonu düşürmek için uyguladığı politikalar reel sektörü vurdu. TÜİK’in verilerine göre ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyürken daralma yaşayan tek sektör yüzde 12,7 ile tarım oldu. Ancak bu yılın 11 ayına ilişkin derlenen konkordato verileri reel sektörün yaşadığı büyük krizi gözler önüne serdi.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, şirketler için alınan konkordato kararları artarak devam ediyor. Buna göre mahkemelerin şirketler için verdiği geçici mühlet kararları bu yılın 11 aylık bölümünde geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 169 artarak 2 bin 535 oldu. Kesin mühlet kararları aynı dönemde yüzde 120 artarak 1506 olurken iflas kararları ise yüzde 100 artışla 217 oldu.

Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre, 2024 yılının tamamında şirketlere 1723 geçici mühlet kararı verildi. Böylece bu yılın 11 ayındaki rakamlar geçen yılın yüzde 47 üstüne çıktı.

İflas kararları da 2024’ün tamamını geride bıraktı. Ocak-kasım döneminde ret kararı verilen dosya sayısı yüzde 101 artarak 612’den 1230’a çıkarken, iflas kararları da yüzde 101 artışla 108’den 217’ye sıçradı. 2024’ün tamamında verilen iflas kararı sayısı 132 idi.

ZİRVEDE TEKSİTL VE HAZIR GİYİM VAR

Konkordato kararlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tekstil sektöründe başvuruların hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Ocak-kasım döneminde tekstil sektöründen yapılan başvurular neticesinde 170 dosya için geçici mühlet kararı verilirken, buna giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 222’ye yükseliyor. Bu sektörü 115 geçici mühlet kararı ile inşaat izlerken, üçüncü sırada 78 konkordato ile metal ürün imalatı, dördüncü sırada 53 konkordato kararı ile gıda, beşinci sırada ise 52 konkordato kararı ile sebze meyve toptancıları yer alıyor.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato borçlunun mali durumunu toparlaması için mahkeme denetiminde alacaklılarıyla ödeme şartlarını yeniden düzenlemesine olanak tanıyan bir kurtuluş yoludur.

Konkordato ilan eden firmalar, süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur. Konkordato süreci, iflas ertelemeden daha kısa sürer. İflas erteleme 5 yıla kadar uzayabilirken, konkordato 23 ay içinde tamamlanır. Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.

Eğer borçlu iflasa tabi ise ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse, konkordato talep edebilir. Alacaklı, iflasa tabi olmayan borçlu için konkordato talep edemez. Ayrıca, alacaklının iflas talep etme hakkı bulunmalıdır aksi halde konkordato talep edemez.