Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü

Ekonomideki kötü gidiş çok sayıda sektörün borç sarmalı ile boğuşmasına neden oldu. Bankaların kredi hacmi ile birlikte batık kredilerin oranı da ciddi şekilde arttı. Özellikle 2 sektörde durum çok kötüye giderken batık kredilerin oranı yüzde 38’e ulaştı.

Türkiye'de reel sektörün finansal göstergeleri, uygulanan sıkı para politikasının ağır etkilerini yansıtıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründeki takipteki kredi hacmi (NPL) son bir yılda yüzde 90 gibi rekor bir artışla 1 Ekim 2025 itibarıyla 503 milyar TL’ye ulaştı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, toplam nakdi kredi hacmi bir yılda 14.8 trilyon TL’den 21.09 trilyon TL’ye yükselirken, borcun ödenememe oranı sektörler bazında ciddi farklılıklar gösterdi.

İNŞAAT VE EĞİTİMDE ALARM: HER 100 TL'NİN 38 TL'Sİ BATIK

Takipteki alacakların en yüksek orana ulaştığı sektörler dikkat çekti:

İnşaat ve Eğitim: Bu iki sektörde kullanılan kredinin yüzde 38’i takibe düştü. İnşaat sektöründeki batık kredi miktarı bir yılda yüzde 37 artarak 49.8 milyar TL’ye ulaştı.

İmalat Sanayi: Takibe düşen kredi miktarı bir yılda yüzde 103 artışla 75.85 milyar TL’ye yükseldi ve miktar olarak en yüksek batık hacmini oluşturdu.

Enerji Sektörü: Kullandığı kredinin yüzde 24’ünü ödeyemedi.

Toptan/Perakende: Takipteki kredi miktarı bir yılda iki katından fazla artarak 54.7 milyar TL’ye çıktı ve kredilerin yüzde 22’si takibe düştü.

