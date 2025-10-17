Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin ağustos ayı verileri, borçla yaşayan kişi sayısının her geçen gün arttığını ortaya koydu. TBB Risk Merkezi verilerine göre, vatandaşların kullandığı toplam bireysel kredi hacmi geçtiğimiz ağustos ayına göre yüzde 48 artarak 5 milyar 173 milyon TL oldu. Takipteki krediler hariç, bireysel kredi borçlu sayısı bir yılda 1.8 milyon kişi artarak ağustos ayı itibarıyla 42.8 milyon kişiye ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 24’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 12’sini konut kredileri, yüzde 1’ini taşıt kredileri, yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluştururken kredi kartları yüzde 50’yle en büyük paya sahip oldu. Ağustos ayında 217 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, ilk kez kredili mevduat hesabı kullanan sayısı 224 bin, ilk kez tüketici kredisi kullanan sayısı ise 111 bin oldu.

Kullanılan toplam bireysel kredi miktarında İstanbul ağustos ayı itibarıyla yüzde 27’yle en büyük paya sahip oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek il de İstanbul oldu.

"GÜNÜMÜZ EKONOMİSİNDE BORÇLANMAK ZARURİ GİBİ"

Yüksek enflasyon ve eriyen gelirler karşısında vatandaş kredi ve kredi kartına sığınıyor, kullanmayansa alım gücündeki düşüşü derinden hissediyor. Borç sarmalı son yıllarda vatandaşı icra daireleriyle de tanıştırıyor. İstanbul'da 50'ye yakın icra dairesinin bulunduğu İstanbul Adliyesi Ek Hizmet binası, Kuştepe semtinde bulunuyor. ANKA, pek bilinmeyen ancak yerini öğrenmek zorunda kalanların da gitmekten hoşnut olmadığı icra dairelerinin yakınında vatandaşlara mikrofon uzattı. Ekonomik koşulların insanları borçlanmaya ittiğini ifade eden bir genç, “İnsanlar, birikimiyle bir şeyler yapmak, bir şeyler satın almak çok mümkün olmadığı için borçlanmak durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.

İŞSİZ KALAN VATANDAŞ: AŞIRI HARCAMAMIZ YOK AMA GELİRİMİZ YOK

Borçları nedeniyle icraya düştüğünü belirten bir vatandaş ise, “Kredi kartı var, kredilerim var. 34 bin lira icraya ödedim, 16 bin lira da (ayrıca) ödedim, Aşırı harcamamız yok ama gelirimiz yok. İki tane çocuk okuyor. Şu anda iş bakıyorum. Şartlar çok kötü gerçekten. Yöneticiler...Her taraf berbat, ülkeyi mahvetmişler” şeklinde konuştu. Aynı vatandaş, “Bilmiyorum ne yapacağız...” diye dert yanarken borçlarını kapattığını söyleyen bir vatandaş da, “Borçlu yaşamak zor bir şey. Devamlı huzursuzluk veren bir olgu. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin” dedi.

"YAPILANDIRMA İÇİN GELDİM AMA ŞU ANDA YAPILANDIRMA DİYE BİRŞEY YOK"

“Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz ki borcumuzu ödeyelim” diyen emekli vatandaş da “Borcunuz var mı” sorusuna, “Hem de nasıl. Olmayan kimse yok ki, herkesin borcu var. Ekonomi belli, yapacak birşey yok” yanıtını vererek şöyle konuştu:

“Yapılandırma için geldim ama şu anda yapılandırma diye bir şey olmadığı için geri dönüyoruz. Ondan al ona ver, öyle geçiniyoruz”

"KREDİ KARTI KULLANMIYORUZ...FAKİRLEŞTİK İYİCE"

Kredi ve kredi kartı kullanmadığı belirten bir vatandaş ise, “İdare ediyoruz işte. Artık alım gücümüz kalmadı. Fakirleştik iyice” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar şöyle konuştu:

"SÜRÜNÜYORUZ, BU GEÇİNME DEĞİL"

“Borçsuz insan var mı? Var kredi kartım tabi. Anca ödeyebiliyoruz çok şükür, çok az meblağlarda yaptığımız için. Kızım çalışıyor, benim emekli maaşı var. Kira şu an ucuz. Çıkarırlarsa, yapacak bir şey yok. Bak şimdi icradan çıktık. Onu düşünüyoruz; kara kara düşünüyoruz... Yiyip içme, her şey para. Meyve, sebze alınmıyor; anca idare etmeye çalışıyoruz. Kredi kartını da çok ihtiyaç duymasak kullanmıyoruz...Ben bu yaştayım, böyle bir pahalılık görmedim. Benim gibi herkes şaşkındır. Ama belirli bir kesim gayet iyi yaşıyor; biz de yanında şey gibi geçiniyoruz. Sürünüyoruz, bu geçinme değil. Korkuyla; şimdi evden çıkartacak adam, ben o kadar parayı nereden bulacağım, nasıl vereceğim? Kim yardım edecek? Kredi kartı da bir yere kadar; kiramı ödemez ki kredi kartı... Kredi kullandık; beyaz eşya eskiyince onlara kullandık, anca anca ödüyoruz. Yüksek kredi almadım, küçük küçük aldığım için beni zorlamadı. O bile zor da, zorlamadı diyorum, icralık olmadık şükür”

“Borcum yok. Kredi kartı kullanmıyorum. Emekliyim; kiram yok, geçinebiliyorum. Geçinemezsen oğullarım yardım ediyor”

“Borçsuz insan yok ki. Geçim sıkıntısı. 19 (bin lira) maaş alıyorum ben, emekliyim. Başaramıyorsun, illa ki bir ek kazanç lazım oluyor. Onu da becermek için baya bir şeylere giriyor insan. Sıkıntı çok yani... (Yüzde) 5 küsür faizlerle karşılaşıyoruz. Düşünsenize, 5 yıl önce neydi faizler, şimdi ne oldu. Şartlar gerçekten iyi değil, insanlar çok zorlanıyor. Bilhassa emekliler ve çalışanlar. Bir de kiralar var biliyorsunuz. Aldı başını gidiyor her şey."