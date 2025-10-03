Borç yükü çığ gibi büyüyor! BDDK açıkladı

Gündelik yaşamda fiyat etiketlerinin gitgide yükselmesi Vatandaşı deyim yerindeyse kredi kartı kullanmaya mecbur ediyor. Ekonomik olarak darboğazda olan vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çoğunlukla kredi kartına yöneliyor.

Uzmanlar kredi kartı ile yapılan harcamalara yönelik uyarılarda bulunuyor. Kredi kartınızın sadece asgari tutarını ödemek, faizle birlikte borç yükünün artmasına neden olabiliyor. BDDK tarafından açıklanan veriler durumun vehametini bir kez daha göz önüne serdi.

BDDK’nin istatistiklerine göre kredi borcu bir haftada 2 trilyon 544 milyar 522 milyon TL’den 2 milyar 585 milyar 35 milyon TL’ye kadar çıktı.

Öte yandan vatandaşın sıklıkla yöneldiği kredilerden biri olan İhtiyaç kredisi borcu 1 trilyon 875 milyar 649 milyon TL’den 1 trilyon 912 milyar 239 milyon liraya çıktı. Kredi borcu toplamda 40 milyar 513 milyon, ihtiyaç kredisi borcu ise yaklaşık 37 milyar arttı.

Kredi kartı borcu ise bir haftada 2 trilyon 461 milyar 780 milyon TL’den 2 trilyon 496 milyar 445 milyon liraya yükseldi. Artış tam olarak 34 milyar 665 milyon TL oldu. Borç bir haftada toplam 75 milyar TL arttı. Yani neredeyse borç kişi başına 879 milyon TL arttı.

Takibe düşen kredi kartı borcu ise 105 milyar 289 milyon TL oldu.