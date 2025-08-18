Borçka Macahel’de bal ve doğanın şöleni

NURBAY USTA/ ARTVİN

19. Macahel Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali 24 Ağustos’ta yapılacak. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı unvanına sahip Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel Vadisi, 24 Ağustos’ta doğa ve kültürle iç içe büyük bir şenliğe ev sahipliği yapacak. 19. Macahel Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali, bu yıl da binlerce doğa, kültür ve bal dostunu bir araya getirecek.

MACAHEL’İN KALBİNDE BÜYÜK BULUŞMA

Macahel Düzenli (Zedvake) Festival Alanı’nda gerçekleşecek etkinlik, arıcılığı desteklemek, yöresel üretimi teşvik etmek ve Macahel’in köklü kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Festivalin sunuculuğunu sevilen oyuncu Timur Acar üstlenecek.

SANAT VE KÜLTÜR BİR ARADA

Sahne performanslarıyla festival alanı renklenecek. Karadeniz müziğinin sevilen grupları Koliva, Samida ve Grup İvlisi ile birlikte Gürcistan’dan gelen Acara Halk Dansları Topluluğu, sahne alacak. Sürpriz konuk sanatçılar da festival coşkusuna eşlik edecek.

Katılımcılar, gün boyu halk dansları, geleneksel oyunlar, konserler ve kültürel gösteriler ile unutulmaz bir atmosfer yaşayacak.

BİLİMSEL BOYUT: BALIN EKONOMİSİ VE KALİTESİ

Festivalden bir gün önce, 23 Ağustos’ta, “Biyolojik, Ekonomik ve Kalite Yönleriyle Bal” başlıklı bir konferans düzenlenecek. Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı bilimsel yayınlar doğrultusunda yapılacak sunumlarda, bal üretiminde kalite ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacak.

YEREL ÜRÜNLER VE YÖRESEL TATLAR

Festival süresince Macahel balı ve yöresel ürün stantları açılacak. Misafirler, sadece doğanın ve kültürün tadını değil, bölgenin eşsiz lezzetlerini de keşfetme imkânı bulacak.

BİRLİK VE DAYANIŞMA İLE

Etkinlik, Macahel Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde; Camili Köyler Birliği, köy muhtarlıkları, MABİODER, Genç Macahelliler Derneği ve Macahel Offroad ve Doğa Sporları Kulübü gibi yerel kurumların katkılarıyla düzenleniyor.

Ayrıca Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Borçka Kaymakamlığı, Borçka Belediyesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi de festivale destek veriyor.

DOĞA VE KÜLTÜR TUTKUNLARINA ÇAĞRI

Doğanın kalbinde, kültürün ve müziğin buluştuğu bu eşsiz festival için Macahel, herkese kapılarını açıyor.