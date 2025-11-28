Barınakta incelemelerde bulunan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Amacımız hayvanlara eziyet etmek değil, sokakta düzensiz ve sahipsiz şekilde yaşayan hayvanları güvenli, sağlıklı ve kontrollü bir ortamda koruma altına almak" dedi. Orhan, bölge halkına ve hayvanseverlere destek çağrısında bulunarak, artan yemeklerin değerlendirilmesi ve barınağın sürdürülebilirliği için iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Artvin’in Borçka ve Murgul Belediyeleri, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Ağara mevkisinde 7 dönümlük alanda modern hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi kurdu. Borçka Belediyesi, Artvin Valiliği’nin talimatı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, 18 Kasım'dan itibaren ilçe merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaya başlandığını duyurdu.

"AMACIMIZ HAYVANLARIN DÜZENLİ VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yeni yasayla birlikte sokak hayvanlarının düzenli bakımının zorunlu hale geldiğini belirterek barınak çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi. Orhan, daha önce yer tahsisi için yapılan başvurunun sonuçlanmadığını ancak Devlet Su İşleri’ne ait yaklaşık 7 dönümlük alanın belediyelere tahsis edilmesiyle sürecin hızlandığını anlatarak, "Bu alanın tahsis edilmesi üzerine Murgul Belediyesi ile protokol yaparak barınağı ortaklaşa hayata geçirdik" dedi.

"55 SOKAK HAYVANI TOPLANDI"

Barınakta şu anda 55 sokak hayvanının bulunduğunu belirten Orhan, sokakta dolaşanların büyük bölümünün de sahipli olabileceğini söyledi. Hayvanseverlerin barınağı ziyaret ettiğini ve yapılan düzenlemeleri yerinde gördüğünü ifade eden Orhan, "Olumlu geri dönüşler aldık" dedi. Barınakta hastalıklı ve yavrulu hayvanlar için 13 odalı özel alan oluşturduklarını belirten Orhan, hayvanların büyüklüklerine ve sağlık durumlarına göre ayrılacağını, barınakta sürekli en az iki personelin görev yapacağını söyledi.

"ESNAFA ÇAĞRIMIZDIR; ARTAN YEMEKLERİ DEĞERLENDİRELİM"

Orhan, mama temini konusunda esnaf, lokanta, yurt, hastane ve askeriye gibi kurumlara da çağrıda bulunarak, "Artan yemekleri değerlendirmek için bu birimlerle ortak çalışacağız. Hayvanlarımızı aç bırakmamak için çaba göstereceğiz. Valiliğin de destekleri olacak" dedi.

Barınakta aşıların düzenli yapılacağını, veteriner kontrolünün sağlanacağını ve modern bir bakım sisteminin uygulanacağını bildiren Orhan, "Amacımız hayvanlara eziyet etmek değil. Sokakta düzensiz şekilde dolaşan, bakımı belli olmayan hayvanlara burada düzenli bakım sağlamak. Aşılarını, tedavilerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Evinde köpeği veya kedisi olan yurttaşlara da çağrı yapan Orhan, "Çip taktırın, hayvanınıza sahip çıkın. Eğer barınağa vermek istemiyorsanız bakımını kendiniz üstlenin" dedi. Bölgenin fındık üretim bölgesi olması nedeniyle bazı kişilerin yaz aylarında sokaktan aldıkları köpekleri tarlalarda kullandığını, sonrasında ise şehre bıraktığını söyleyen Orhan, köylerdeki sahipsiz hayvanların da çiplenerek Özel İdare tarafından barınaklara alındığını belirtti. Hayvanseverlerin barınağı yerinde incelediğini ve olumlu tepkiler aldıklarını belirten Orhan, "Bu kadar olumlu bir çalışma beklemiyorduk" dedi.

"BARINAK GİBİ AÇIK CEZAEVİ OLMAYACAK, DÜZENLİ BİR SİSTEM KURACAĞIZ"

Barınağın modern yapılacağını, hayvanlara kötü muamele veya bakımsızlığın söz konusu olmayacağını vurgulayan Orhan, "Ben de haftada en az 3-4 kez gelip kontrol edeceğim. Aydınlatmaları yapacağız, suyu var, beslenmeleri düzenli olacak" dedi. Sokaklarda grup halinde gezen hayvanların vatandaşları korkuttuğunu söyleyen Orhan, barınağın bu sorunu da azaltacağını bildirdi. Hayvanseverlere ve bölge halkına destek çağrısında bulunan Orhan, "Yüz köpeğiniz olsa her gün ciddi bir maliyeti var. Bu iş tek başına belediyenin üstleneceği bir yük değil. Destek olursak hayvanlara düzenli bir bakım sağlayabiliriz" diye konuştu.

Orhan, ekonomik koşullar nedeniyle hayvan bakmanın zorlaştığını belirterek, ancak bir ailede tek bir köpeğin büyük bir masraf oluşturmayacağını söyledi. Orhan, "Yemek artıklarıyla ya da küçük eklemelerle bir köpeğin bakımını rahatlıkla yapabilir, sağlığını koruyabilirsiniz" dedi.