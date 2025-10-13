Samsun’un Çarşamba ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma giren esnaf K.Ö., bir bankayı kurusıkı tabancayla soydu. Olay, ilçedeki bir banka şubesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ekonomik sorunlarla boğuştuğu öğrenilen K.Ö., güvenlik görevlisinin kısa süreli yokluğunu fırsat bilerek gişe görevlisine silah doğrulttu.

Panik içindeki görevliden yaklaşık 43 bin TL’yi poşete koydurarak bankadan hızla uzaklaştı. Kaçış sırasında kurusıkı tabancayı bir çöp konteynerine atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle parayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan K.Ö.’nün borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Polis, şüphelinin ifadesinde borçlarını ödemek için çaresiz kaldığını itiraf ettiğini belirtti. Olay yerinde yapılan incelemede, atılan tabanca bulundu ve delil olarak kayıtlara geçti. Banka çalışanları ve çevredeki vatandaşlar olayın büyük şok yaşadı.