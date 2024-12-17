Borçlar ödenemedi 4 banka Galataport'a ortak oldu

Doğuş Holding, 1,02 milyar Euro (1,1 milyar dolar) tutarındaki borcuna karşılık Galataport projesindeki liman hisselerinin bir kısmını bankalara devretti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Doğuş Holding ile bir yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacaktır” ifadesine yer verildi.

Bu çerçevede, bankaların Galataport'tan devralmayı planladıkları hisselerin oranları şu şekilde açıklandı:

Yapı Kredi: %13,2

Garanti Bankası: %12,28

İş Bankası: %7,18

TSKB: %5,23

Bankalar, hisselerin 2024 yılı sonuna kadar devralınmasının beklendiğini de belirtti.