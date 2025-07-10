Borçluluk Kıskacı: Türkiye’de Bireysel Finansal Sıkıntıların Derinleşen Tablosu

Kıymetli dostlar, Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı dalgalanmalar, bireysel borçluluk oranlarının hızla artmasına ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların sayısında ciddi yükselişlere neden oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin yayımladığı veriler, bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Açıklanan rakamlar, kredi ve kredi kartı borçlarının geri ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve ekonomik kırılganlıkların her geçen gün daha da derinleştiğini gösteriyor.

Mayıs 2025 itibarıyla, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe intikal eden kişi sayısı kayda değer bir artış gösterdi. Sadece bir ayda, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı 162 bin 617 olarak açıklanırken, bireysel kredi borcunu ödeyemeyen ve takibe düşen kişi sayısı ise 171 bin 123 oldu. Bu veriler, Mayıs ayında toplam 333 bin vatandaşın borçlarını ödeyemediği için yasal takip sürecine girdiğini ortaya koyuyor.

Daha geniş bir zaman diliminden bakıldığında ise tablo daha da çarpıcı hale geliyor. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 1 milyon 39 bine ulaştı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %39’luk bir artışa karşılık geliyor. Artış oranının yüksekliği, bireylerin artan finansal yük altında ezildiğinin açık bir göstergesi.

Bireysel borçluluğun geldiği noktayı gösteren bir diğer önemli gösterge ise tasfiye olunacak alacaklar kalemi. Mayıs 2025 itibarıyla, bireysel kredilerde ve kredi kartlarını da kapsayan toplam tasfiye olunacak alacak miktarı 199 milyar TL’yi aşmış durumda. Üstelik bu rakam, bir yıl öncesine göre %177 oranında bir artışa işaret ediyor. Tasfiye olunacak alacaklar; bankalar tarafından artık tahsil edilemeyeceği düşünülen ve sorunlu alacak olarak sınıflandırılan borçları kapsıyor. Bu keskin artış, sadece bireylerin finansal zorluklarını değil, aynı zamanda bankacılık sektörünün risklerini de büyütüyor.

Ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki yükseliş ve gelir-gider dengelerindeki bozulma, bireylerin borç ödeme kapasitelerini zayıflatmış durumda. Gelirleri sabit kalan ya da enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar, borçlarını çevirmek için yeni borçlanma yollarına başvuruyor. Özellikle kredi kartı borçlarının bir karttan diğerine aktarılması ve kredili mevduat hesaplarının yoğun kullanımı, finansal yükün katlanmasına neden oluyor. Bu durum, kısa vadede borçluluğun ertelenmesini sağlasa da, orta ve uzun vadede çözümü zor bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor.

Sosyal açıdan da endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Yüksek borçluluk, bireylerin ve ailelerin psikolojik baskı altında kalmasına yol açarken, icra-iflas dosyalarında yaşanan patlama da adalet sisteminin yükünü artırıyor. TBB Risk Merkezi verilerine göre, yasal takipteki kişi sayısı bir milyonu aşarken, icra dosyalarının toplam sayısının da 24 milyonu geçtiği belirtiliyor.

Bankacılık sektörüne yansıyan bu kırılganlık, risk yönetimi açısından alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Batık kredilerdeki artış, bankaların bilançolarını baskı altına alırken, risk iştahının daralmasına ve kredi verme koşullarının sıkılaştırılmasına yol açabilir. Bu durum ise reel sektörde krediye erişimi daha da zorlaştırarak, ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabilir.

Gelinen noktada, bireysel borçluluğun kontrol altına alınabilmesi için yapısal tedbirlerin devreye alınması kaçınılmaz görünüyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, hane halkı gelirlerinin artırılması ve borç yapılandırma imkanlarının genişletilmesi, bu sürecin yönetilmesinde önemli rol oynayabilir. Aksi takdirde, artan borç yükü sadece bireyleri değil, aynı zamanda ekonominin genel sağlığını da tehdit etmeye devam edecek.

Sonuç olarak ele aldığımızda TBB Risk Merkezi’nin yayımladığı veriler, Türkiye’de bireylerin borç yükünün alarm verici boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının geri ödenememesi, sadece vatandaşların değil, bankacılık sektörünün de karşı karşıya olduğu bir risk olarak dikkat çekiyor. Bu tablo, ekonomik istikrarın korunabilmesi için acil ve etkili adımlar atılması gerektiğinin en somut göstergesi.