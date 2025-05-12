Borcu olan belediye dış borç alamayacak: Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, Hazine’ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK’ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları dış kaynak alamayacak.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının hibe haricinde Türkiye dışındaki finansman kaynaklarını kullanmasına ilave şart getirdi. Yönetmelik değişikliği 10 Mayıs 2025 günlü resmi gazetede yayımlandı. Yeni kriterler, henüz sonuçlanmamış yurt dışı kaynak sağlamaya yönelik sonuçlanmamış başvurular için de geçerli olacak.

Buna göre, Hazine’ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK’ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları dış kaynak alamayacak. Hibe hariç dış imkan ifadesi kullanılan yönetmelikle, dış borç ya da kalkınma bankaları vb. uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredi ve vb. kaynakları kullanmaları zorlaştı.

Belediyeler daha önce de Hazine’den izin almak koşuluyla borç alabiliyordu. Bu yeni şartla Hazine’nin “hayır” deme şansı arttı. Yönetmelik değişikliğine göre dış kaynak kullanmak isteyen belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları, sayılan borçları olmadığını belgeleyerek izin isteyebilecek.