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Borcu olduğunu söyleyen vatandaş cebindeki son parayı gösterip isyan etti

TELE1’in YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında bir vatandaş isyan etti. “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna vatandaş cebindeki son parayı göstererek yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:29
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Borcu olduğunu söyleyen vatandaş cebindeki son parayı gösterip isyan etti

Borcu olduğunu söyleyen vatandaş cebindeki son parayı gösterip isyan etti
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İstanbul Sultanbeyli’de Tele1 Muhabiri Hude Gürbüz vatandaşlara ekonomik krizi sordu. Mikrofon uzatılan vatandaş isyan etti.

Geçinemediğim ve borcu olduğunu söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"3 tane öğrencim var. Evim kira, 3 bin lira . Doğalgaz faturası bin 500 lira ile nasıl geçinilecek. Bir çay olmuş 5 lira. Bir ekmek 5 lira. Misafirim gelecek diye korkuyorum bir tavuk olmuş 104-1405 lira alamıyorum. Ben çocuklarıma nasıl bakacağım? Ya hırsızlık yapacağım ya adam vuracağım. Aç kaldığım zaman ne yapacağım? Hanım arıyor telefona bile bakamıyorum. Korkuyorum benden ne isteyecek diye. Boşanmalar yoksulluktan oluyor. İnsanda en büyük hastalık yoksulluktur."

“BABA OĞULA BAKAMAZ DURUMDA”

"Babam geliyor camiden utanıyorum onu yemeğe götürmeye yapamıyorum ben. Bankalara borcum var kendimi satsam ödeyemeyeceğim. Ondan ona ondan ona borcu devrediyorum. Borcu borçla kapatıyorum. 10 tane bankaya girdim. 60 bine yakın kredi borcum var. Babama diyorum babam diyor çalış. Çalışacağım da olmuyor. Ben nasıl çalışacağım öyle bir devir olmuş ki baba oğula bakmaz durumda."

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