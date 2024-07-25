Borcunu bu şekilde alacaklar yandı. Büyük kaybedersiniz diyerek uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borcunu bu şekilde alacaklar yandı. Büyük kaybedersiniz diyerek uyardı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Borcunu bu şekilde almayı düşünenler dikkat. Uzmanı yüzde 80'ne ulaştı diyerek uyardı.

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