Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Sokak'ta gerçekleşti. Anlatılanlara göre Sümerbank'tan emekli olan Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için araçla yola çıktı Ancak seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Abdülhalim'in kullandığı araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu. Kazaya şahit olanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolünde Abdülhalim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.