Bordeaux - Rodez maçında skandal olay. Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Fransa Ligue 2'de skandal bir olay yaşandı. Bordeaux- Rodez mücadelesinde bir taraftar futbolcuya saldırmasının ardından oyuncu beyin sarsıntısı geçirdi ve mücadele tatil edildi.

Bordeaux - Rodez maçında skandal olay. Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligue 2’dce Bordeaux ile Rodez arasındaki karşılaşma, taraftarın sahaya girerek futbolcuya fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle yarıda kaldı.

TARAFTAR SALDIRDI
Ligin son hafta mücadelesinde, Ligue 1’e yükselmeyi hedefleyen Bordeaux, evinde Rodez’i konuk etti. Karşılaşmanın Rodez'de forma giyen Lucas Buades, ağları sarstı ve gol sevinci yaşadığı sırada taraftarın fiziksel müdahalesine maruz kaldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ
Buades’in beyin sarsıntısı geçirmesi ve tribünlerde yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti. Fransa Futbol Federasyonu, maça ilişkin kararını 5 Haziran Pazartesi günü duyuracak.

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