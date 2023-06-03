Bordeaux - Rodez maçında skandal olay. Taraftarın saldırdığı futbolcu beyin sarsıntısı geçirdi

Fransa Ligue 2'de skandal bir olay yaşandı. Bordeaux- Rodez mücadelesinde bir taraftar futbolcuya saldırmasının ardından oyuncu beyin sarsıntısı geçirdi ve mücadele tatil edildi.